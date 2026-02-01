Moussa Diaby piace all'Inter e a Cristian Chivu ma ci sono state delle difficoltà nella trattativa. Il calciatore piace ancora ma perché arrivi alla Pinetina deve cambiare tutto quanto lo scenario che finora si è delineato. Intanto perché l'Al-Ittihad ha chiesto un trasferimento a titolo definitivo e si è "arroccato" dietro questa rischiesta e per questo i discorsi si sarebbero interrotti.