Moussa Diaby piace all'Inter e a Cristian Chivu ma ci sono state delle difficoltà nella trattativa. Il calciatore piace ancora ma perché arrivi alla Pinetina deve cambiare tutto quanto lo scenario che finora si è delineato. Intanto perché l'Al-Ittihad ha chiesto un trasferimento a titolo definitivo e si è "arroccato" dietro questa rischiesta e per questo i discorsi si sarebbero interrotti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter GdS – Diaby, la chiamata di Chivu ha cambiato le cose. Ma serve un ritocco dell’offerta
calciomercato
GdS – Diaby, la chiamata di Chivu ha cambiato le cose. Ma serve un ritocco dell’offerta
Il calciatore piace all'allenatore nerazzurro e ai dirigenti: la trattativa si è interrotta per la richiesta degli arabi di un acquisto a titolo definitivo
Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport però "all’Inter sono ancora fiduciosi che questo possa accadere con la sponda del francese. Insomma, i margini sono piuttosto stretti, ma sufficienti per un colpo di scena a 48 ore dal gong". Cioè il calciatore avrebbe sentito Chivu telefonicamente e il mister "è stato molto convincente" e "in casi come questi, è la volontà del giocatore a fare tutta la differenza del mondo".
Il club arabo ha detto no al prestito con diritto di riscatto fissato sui 35 mln, ma con un obbligo di riscatto e un ritocco verso l'altro alla cifra si potrebbe arrivare al sì.
(Fonte: La Gazzetta dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA