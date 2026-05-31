Se si vuole arrivare al livello dei club di Premier League, è da lì che bisogna andare a pescare. Un acquisto alla Akanji

Marco Macca Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 11:02)

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Se si vuole arrivare al livello dei club di Premier League, è da lì che bisogna andare a pescare. Banalmente, è il ragionamento che probabilmente l'Inter sta facendo in questi primi assaggi di mercato, ma che ha già fatto l'anno scorso con l'acquisto di Manuel Akanji, rivelatosi poi determinante nella stagione nerazzurra. Ora, il tema si ripropone con l'interesse per Curtis Jones del Liverpool. Scrive il Corriere dello Sport:

"L’altra ricetta è quella di prendere giocatori già abituati a quel tipo di calcio (la Premier, ndr). L’Inter ne ha avuto un assaggio quest’anno con Akanji. Ma un altro esempio è l’impatto che ha avuto McTominay nel Napoli. Tornando, allo svizzero, pur arrivando solo a fine mercato, saltando quindi le prime due giornate di campionato, è stato il nerazzurro più impiegato in tutta la stagione, giocando praticamente sempre e senza pause".

"È ciò che accade in Inghilterra ai migliori. E allora perché non immaginare che Chivu si sia innamorato di Jones non solo per le sue caratteristiche e qualità, ma anche per tutto ciò che, a corredo, potrebbe portare alla Pinetina? Insomma, le buone abitudini si possono imparare, basta che ci sia la disponibilità. La prossima stagione dell’Inter comincerà con questa idea. La difficoltà sarà trasformarla in realtà".

(Fonte: Corriere dello Sport)