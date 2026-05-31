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Mercato, Provedel tentato dall’Inter! C’è di più: è addirittura convinto che…

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Un nome papabile può essere Ivan Provedel, in uscita dalla Lazio, che, secondo il Messaggero, vede Milano come una buona opportunità
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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L'Inter è alla ricerca di un secondo portiere: Yann Sommer saluterà a fine contratto e Josep Martinez sarà promosso come primo. E un nome papabile può essere Ivan Provedel, in uscita dalla Lazio, che, secondo il Messaggero, vede Milano come una buona opportunità.

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Spiega il quotidiano: "L'estremo difensore sarebbe convinto di potersi giocare la maglia con Martinez che nella testa di Chivu è diventato il titolare dopo l'addio di Sommer (ancora da formalizzare ufficialmente) quindi è tentato dalla possibilità di un'esperienza totalmente diversa da quella vissuta negli ultimi anni.

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Andrebbe a giocare per lo scudetto e per altri trofei. Un cambio di passo nella sua carriera. La Lazio ovviamente non si opporrebbe alla cessione qualora i nerazzurri dovessero presentarsi con i milioni richiesti, anche perché l'altra opzione sarebbe perderlo a parametro zero tra dodici mesi".

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