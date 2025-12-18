Inter, si scalda il mercato di gennaio: “Chivu parlerà con i dirigenti dopo…”

Tra campo e mercato, sono giorni importanti per l'Inter. I ragazzi di Chivu affronteranno infatti domani il Bologna nella semifinale della Supercoppa Italiana, ma nel frattempo i dirigenti sono al lavoro per studiare le prossime mosse in vista di gennaio.
A tal proposito, scrive Il Giorno:
"Chivu parlerà del mercato di gennaio coi dirigenti dopo la Supercoppa, in cui mancherà il sostegno degli ultras (annunciata ieri l’assenza). Adesso è giusto concentrarsi sulla sfida al Bologna".
(Fonte: Il Giorno)
