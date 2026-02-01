E' Moussa Diaby il preferito di Cristian Chivu per rinforzare la fascia destra dell'Inter. L'allenatore nerazzurro lo ha chiaramente detto ai dirigenti

Marco Macca Redattore 1 febbraio - 00:43

E' Moussa Diaby il preferito di Cristian Chivu per rinforzare la fascia destra dell'Inter. L'allenatore nerazzurro, come riferisce la Gazzetta dello Sport, lo ha chiaramente detto ai dirigenti, che proveranno in tutti i modi ad accontentare il tecnico. Ma il mercato interista resta caldo anche sul fronte centrocampo, visto che non è ancora tramontata, con il Liverpool, la pista Curtis Jones. Si legge:

"In questo contorto fine mercato di gennaio, è stato piuttosto netto nell’avanzare una precisa richiesta ai dirigenti: un’aggiunta alla causa nerazzurra servirebbe eccome. Di riflesso, il presidente Beppe Marotta e il ds Piero Ausilio sono al lavoro sotto traccia per accontentarlo lì dove gli piacerebbe di più, sulle fasce. Il sogno proibito nerazzurro in questi giorni convulsi di fine mercato è ancora il 26enne francese in cerca del modo migliore per lasciare l’Al-Ittihad".

"Il preferito dell’allenatore e, di riflesso, pure quello dei dirigenti. Perché questo 26enne arrivi davvero alla Pinetina, come desidera ardentemente lui stesso, però, serve un cambio di scenario, non prevedibile ma neanche impossibile: serve che l’Al-Ittihad ammorbidisca la propria posizione e non si arrocchi sulla formula del trasferimento. Sotto sotto, all’Inter sono ancora fiduciosi che questo possa accadere con la sponda del francese. Insomma, i margini sono piuttosto stretti, ma sufficienti per un colpo di scena a 48 ore dal gong".

"(...) Il Liverpool potrebbe ancora indirizzare verso Milano uno dei gioielli della casa: Curtis Jones, 25 anni compiuti due giorni fa. Tutto possibile solo a una precisa condizione: il via libera al prestito da parte degli inglesi è condizionato a un prolungamento di contratto di un anno (dal 2027 al 2028). Il giocatore, che si sente fuori dal progetto di Slot, è troppo scalpitante per dire sì. Se pur di raggiungere l’Inter cambiasse idea, allora a quel punto Davide Frattesi lascerebbe la Pinetina per ritrovare il sorriso perduto: tra lui e il Nottingham Forest è tutto definito nei dettagli, basta solo un segno e si passa la Manica".

