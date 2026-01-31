FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Inter, affare Norton-Cuffy impostato col Genoa. I nerazzurri non hanno ancora…”

calciomercato

Romano: “Inter, affare Norton-Cuffy impostato col Genoa. I nerazzurri non hanno ancora…”

Romano: “Inter, affare Norton-Cuffy impostato col Genoa. I nerazzurri non hanno ancora…” - immagine 1
Affondare il colpo o restare così, sperando nel recupero di Dumfries? L'Inter affronta il dilemma delle fasce in queste ultime ore di mercato
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Affondare il colpo o restare così, sperando nel recupero di Dumfries? L'Inter affronta il dilemma delle fasce in queste ultime ore di mercato e, in particolare, se procedere o meno sul discorso, già impostato, con il Genoa per Norton-Cuffy.

Romano: “Inter, affare Norton-Cuffy impostato col Genoa. I nerazzurri non hanno ancora…”- immagine 2
Getty Images

Questo il punto di Fabrizio Romano su YouTube:

Romano: “Inter, affare Norton-Cuffy impostato col Genoa. I nerazzurri non hanno ancora…”- immagine 3
Getty Images

"L'Inter resta in costante contatto con il Genoa per Norton-Cuffy, l'operazione è bloccata ma i nerazzurri non hanno ancora dato il via libera a procedere. Vedremo se, a questo punto, il Napoli proverà a inserirsi, anche se il Genoa fin qui ha sempre chiesto l'obbligo di riscatto".

Leggi anche
Di Marzio: “Definita l’operazione Massolin-Inter: non 5 mln, ecco le vere cifre”
Romano: “Dumfries-Liverpool solo così. Jones, il nodo. Frattesi e Norton-Cuffy fatti...

© RIPRODUZIONE RISERVATA