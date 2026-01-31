Affondare il colpo o restare così, sperando nel recupero di Dumfries? L'Inter affronta il dilemma delle fasce in queste ultime ore di mercato e, in particolare, se procedere o meno sul discorso, già impostato, con il Genoa per Norton-Cuffy.

"L'Inter resta in costante contatto con il Genoa per Norton-Cuffy, l'operazione è bloccata ma i nerazzurri non hanno ancora dato il via libera a procedere. Vedremo se, a questo punto, il Napoli proverà a inserirsi, anche se il Genoa fin qui ha sempre chiesto l'obbligo di riscatto".