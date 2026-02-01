Le parole dell'allenatore del Liverpool a proposito del possibile trasferimento del giocatore in Serie A

Daniele Vitiello Redattore/inviato 1 febbraio 2026 (modifica il 1 febbraio 2026 | 00:36)

In attesa di capire se le ultime ore di mercato regaleranno qualche sussulto sull'asse Inter-Liverpool, i Reds stasera hanno battuto 4-1 il Newcastle in Premier League. Al termine dell'incontro, Arne Slot, allenatore degli inglesi, è stato stuzzicato proprio sul possibile approdo in nerazzurro di Curtis Jones, seguito da Marotta e Ausilio, mandato in campo per appena 6 minuti nella gara di stasera.

"Curtis Jones all'Inter? Si parla sempre molto del Liverpool e dei suoi giocatori", ha detto Slot. "C'è stato molto rumore intorno al club nell'ultima settimana. Credo che i nostri tifosi abbiano dimostrato oggi cosa significhi veramente rumore. Questo è il rumore che vogliamo qui a Liverpool.

Noi stiamo cercando di rafforzare la rosa. Non so esattamente cosa stia succedendo in questo momento, ma preferiamo rafforzare la rosa piuttosto che indebolirla. Vediamo cosa porteranno le prossime 48 ore”. Gli inglesi a loro volta potrebbero affondare il colpo per Denzel Dumfries, sul quale hanno chiesto informazioni negli ultimi giorni in viale della Liberazione.