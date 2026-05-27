Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Mercato Inter: “Difesa a parte, Chivu ha fatto queste due richieste. E c’è un primo profilo”
Cristian Chivu ha fatto le sue richieste alla dirigenza dell'Inter per migliorare la squadra che, dopo aver vinto tutto in Italia, proverà a migliorare il suo rendimento europeo nella prossima stagione. A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport:
"Al di là dell’esigenza di irrobustire la difesa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche numerico, alla luce dei diversi addi, Chivu spinge per avere un centrocampista fisico e di rottura, caratteristiche che mancano nella mediana nerazzurra, ma anche un elemento offensivo, rapido, veloce e in grado di saltare l’uomo".
"Per quanto riguarda il primo ruolo, il nome è quello di Konè (ma occhio anche a Jones seppure abbia un identikit diverso), già “vicinissimo” la scorsa estate. Per il secondo, invece, occorrerà attendere".
(Fonte: Corriere dello Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA