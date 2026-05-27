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Mercato Inter: “Difesa a parte, Chivu ha fatto queste due richieste. E c’è un primo profilo”

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Cristian Chivu ha fatto le sue richieste all'Inter per migliorare la squadra che, dopo aver vinto tutto in Italia, proverà a migliorare in Europa
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Cristian Chivu ha fatto le sue richieste alla dirigenza dell'Inter per migliorare la squadra che, dopo aver vinto tutto in Italia, proverà a migliorare il suo rendimento europeo nella prossima stagione. A tal proposito, scrive il Corriere dello Sport:

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"Al di là dell’esigenza di irrobustire la difesa non solo dal punto di vista tecnico, ma anche numerico, alla luce dei diversi addi, Chivu spinge per avere un centrocampista fisico e di rottura, caratteristiche che mancano nella mediana nerazzurra, ma anche un elemento offensivo, rapido, veloce e in grado di saltare l’uomo".

Inter Chivu
Getty Images

"Per quanto riguarda il primo ruolo, il nome è quello di Konè (ma occhio anche a Jones seppure abbia un identikit diverso), già “vicinissimo” la scorsa estate. Per il secondo, invece, occorrerà attendere".

(Fonte: Corriere dello Sport)

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