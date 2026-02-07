Il club nerazzurro pronto a prolungare il contratto del tecnico fino al 2028

Gianni Pampinella Redattore 7 febbraio 2026 (modifica il 7 febbraio 2026 | 08:02)

Cristian Chivu e l'Inter ancora insieme, almeno fino al 2028. Il club nerazzurro è soddisfatto del lavoro dell'allenatore e sta lavorando al rinnovo per un altro anno. L'ingaggio, come sottolinea il Corriere dello Sport, verrà adeguato. Di quanto? "Prematuro stabilire l’aumento. Andrà trovato un accordo, ma inciderà anche in modo in cui l’Inter chiuderà l’annata. Sta di fatto che le manifestazioni di stima più volte espresse nei confronti del tecnico rumeno, presto, si tradurranno in qualcosa di più concreto. A dimostrazione di come il suo lavoro sia stato e venga apprezzato a tutti i livelli, dirigenza come proprietà".

"Già, ma perché l’Inter ha effettivamente deciso di puntare su Chivu? Le riflessioni nerazzurre si possono sintetizzare in cinque ragioni fondamentali. Tanto per cominciare, l’età e la poca esperienza a certi livelli, erano e sono compensate da una spiccata personalità. In aggiunta, c’è il senso di appartenenza. Cristian ha giocato nell’Inter per ben 7 stagioni e ha anche vinto tutto. Si è formato come allenatore, ma ha pure vinto. Ebbene, vincere non è mai automatico, a prescindere dalla categoria. Significa, piuttosto, che la mentalità è quella giusta e che l’abitudine è quella di puntare sempre in alto".

"A proposito di giovani, Chivu ha cresciuto e plasmato, oltre ad Esposito, anche buona parte degli elementi che fanno parte della neonata Under 23. E allora chi meglio di lui può gestire la “pesca” da quel tipo di serbatoio in caso di necessità? Cocchi e soprattutto Kamate sono gli esempi. Infine, non è certo passato inosservato come, giusto un anno fa, chiamato in soccorso a Parma, per conquistare la salvezza, abbia assolto al meglio al suo compito, nonostante le evidenti difficoltà. Ne ha trovate anche all’Inter, ma la sua efficacia nel trovare le soluzioni è stata perfino superiore. E allora tanto vale allungare il matrimonio".

(Corriere dello Sport)