Il club nerazzurro si era già cautelato ed era pronto a cedere il laterale olandese ai Reds nel mercato invernale

Alessandro De Felice Redattore 7 febbraio - 00:07

In attesa di rivederlo in campo al più presto, l’Inter deve risolvere l’enigma legato al futuro di Denzel Dumfries.

L’olandese, che ieri ha lavorato sul campo con Calhanoglu e si avvicina al rientro in gruppo e al ritorno a disposizione di Chivu, ha cambiato agente nei mesi scorsi e ha manifestato il desiderio di giocare in Premier League.

Il presidente dell’Inter Marotta ha confermato il contatto tra il Liverpool e Dumfries (“Telefonate fatte anche in modo improvvido”), con il club nerazzurro che era già pronto a cedere l’olandese a gennaio.

“Se la trattativa con i Reds non è andata avanti, non è perché da viale della Liberazione hanno deciso di tenere Dumfries, quanto per la ritirata dello stesso Liverpool una volta accertati i tempi di recupero dell’esterno - rivela Calciomercato.com -. Il tecnico, Arne Slot, a sua volta in emergenza sulle fasce per i numerosi infortuni, aveva chiesto un esterno pronto da poter immediatamente schierare titolare, mentre sarà pronto solo alla fine di febbraio”.

L’Inter aveva già bloccato Norton-Cuffy e lo avrebbe portato a Milano solo se si fosse verificata la cessione di Dumfries.

Bisognerà capire cosa accadrà a giugno, con l’ipotesi separazione che è molto più di una semplice idea.