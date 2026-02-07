FC Inter 1908
Retroscena Inter, Dumfries-Liverpool e il motivo dello stop: bloccato il sostituto

Il club nerazzurro si era già cautelato ed era pronto a cedere il laterale olandese ai Reds nel mercato invernale
Alessandro De Felice
In attesa di rivederlo in campo al più presto, l’Inter deve risolvere l’enigma legato al futuro di Denzel Dumfries.

L’olandese, che ieri ha lavorato sul campo con Calhanoglu e si avvicina al rientro in gruppo e al ritorno a disposizione di Chivu, ha cambiato agente nei mesi scorsi e ha manifestato il desiderio di giocare in Premier League.

Il presidente dell’Inter Marotta ha confermato il contatto tra il Liverpool e Dumfries (“Telefonate fatte anche in modo improvvido”), con il club nerazzurro che era già pronto a cedere l’olandese a gennaio.

“Se la trattativa con i Reds non è andata avanti, non è perché da viale della Liberazione hanno deciso di tenere Dumfries, quanto per la ritirata dello stesso Liverpool una volta accertati i tempi di recupero dell’esterno - rivela Calciomercato.com -. Il tecnico, Arne Slot, a sua volta in emergenza sulle fasce per i numerosi infortuni, aveva chiesto un esterno pronto da poter immediatamente schierare titolare, mentre sarà pronto solo alla fine di febbraio”.

L’Inter aveva già bloccato Norton-Cuffy e lo avrebbe portato a Milano solo se si fosse verificata la cessione di Dumfries.

Bisognerà capire cosa accadrà a giugno, con l’ipotesi separazione che è molto più di una semplice idea.

