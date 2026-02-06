Il prossimo anno Stefan De Vrij e Francesco Acerbi saluteranno a fine contratto e il club è alla ricerca del profilo giusto

Marco Astori Redattore 6 febbraio 2026 (modifica il 6 febbraio 2026 | 19:00)

E' Tarik Muharemovic uno dei nomi sul taccuino dei dirigenti dell'Inter per la difesa del futuro: il prossimo anno Stefan De Vrij e Francesco Acerbi saluteranno a fine contratto e il club è alla ricerca del profilo giusto da inserire nel reparto. E, come sottolinea La Gazzetta dello Sport, il classe 2003 del Sassuolo intriga parecchio: "Domenica i dirigenti dell’Inter lo vedranno di nuovo da vicino, stavolta in tribuna, pronti a capire se potranno investire o meno sul bosniaco in estate. L’anno scorso ha centrato la promozione in A coi neroverdi.

Il prossimo anno potrebbe giocare la Champions: l’Inter l’ha messo in cima alla lista dei centrali. Acerbi e De Vrij, entrambi in scadenza, saluteranno. Marotta e Ausilio investiranno. Muharemovic intriga per due motivi. Il primo è legato all’età – classe 2003, 23 anni, ideale per assicurarsi sul futuro. Bastoni, ad esempio, fu preso a 18 anni dall’Atalanta e lasciato crescere tra Bergamo e Parma. Il secondo è il piede mancino, una caratteristica che lo renderebbe utile sia da centrale sia da braccetto sinistro, anche se le qualità del bosniaco sono diverse.

Al Sassuolo gioca in una difesa a quattro, spicca per spazzate ogni 90’ (media di 7.5, nessuno come lui tra i centrali difensivi) e per intercetti (quarto, 1.7 di media). Ultimo appunto: la Juve conserva una clausola del 50% sulla futura rivendita. Il prezzo si aggira sui 25/30 milioni. Giovanni Carnevali, a.d. del Sassuolo, è stato chiaro: “Non posso negare che l’Inter abbia chiesto informazioni, ma pure altri club ci hanno chiamato. Tarik non è più una sorpresa”. I nerazzurri puntano a prendere la pole".