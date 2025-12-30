Chivu ha un sogno su tutti per il centrocampo della sua Inter: ecco quale

C'è un nome su tutti che Cristian Chivu ha fatto per rinforzare il centrocampo della sua Inter: ecco il vero sogno

Alessandro Cosattini Redattore 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 11:02)

C'è un nome su tutti che Cristian Chivu ha fatto per rinforzare il centrocampo della sua Inter. Ed è lo stesso che c'era la scorsa estate. Lo ha fatto l'allenatore nerazzurro in persona non appena è arrivato sulla panchina interista.

Il sogno è Manu Koné, centrocampista della Roma a segno nell'ultima gara col Genoa. "Lui è un nazionale francese, titolare, con caratteristiche straordinarie sotto molti aspetti. È vero che se facesse anche più gol probabilmente la Roma sarebbe già su altri livelli, ma penso che anche sotto questo aspetto abbia sicuramente dei margini di crescita", ha detto di lui Gasperini proprio dopo la rete.

È il primissimo e a oggi unico nome in lista, l'unico che vorrebbe davvero Chivu per rinforzare ulteriormente un reparto già di altissimo livello. Chiaramente ci sono anche qui altri osservati speciali, ma Marotta ribadisce sempre che si interviene per migliorare la rosa e non 'tanto per'.