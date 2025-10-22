FC Inter 1908
Romano e il clamoroso colpo Inter sfumato: “Visite e foto, poi è successo che i procuratori…”

Fabrizio Romano ha raccontato anche un interessante retroscena di mercato sull’Inter a ‘La trattativa’ su Tim Podcast
Fabrizio Romano ha raccontato anche un interessante retroscena di mercato sull’Inter a ‘La trattativa’ su Tim Podcast.

Qui l'aneddoto su Allegri e la panchina nerazzurra 

Queste le sue dichiarazioni: “Visite programmate frase sicura nel mercato? Non sempre. Samardzic fa le visite per l’Inter, esce dalla clinica, fa le foto con le sciarpe e il resto, poi dopo qualche ora i procuratori dicono che c’è un problema.

Giornalisticamente, quando ci sono le visite programmate vuol dire che l’operazione verbalmente è fatta, poi mancano le firme prima dei comunicati ufficiali”.

