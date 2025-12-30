L'aggiornamento sulla questione che l'Inter non ha scartato nonostante le parole di Marotta pre Atalanta-Inter

Daniele Vitiello Redattore/inviato 30 dicembre 2026 (modifica il 30 dicembre 2026 | 09:46)

Marco Palestra è sicuramente un desiderio dell'Inter per il futuro. Quanto accaduto a Dumfries porta a tenere in grande considerazione il fascicolo dell'esterno di proprietà dell'Atalanta, che rimane però complicato da raggiungere. Soprattutto a gennaio. Da TuttoSport però arriva un aggiornamento sulla questione:

"Da una parte Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, dall’altra Antonio e Luca Percassi. Complice il clima natalizio, il pre-partita di Atalanta-Inter l’altra sera sembrava una rimpatriata di famiglia. Tra strette di mano, sorrisi e chiacchierate fitte. I dirigenti si sono presentati anche davanti ai microfoni e la novità più interessante ha riguardato l’apertura di Luca Percassi a una possibile trattativa per Marco Palestra a gennaio.

Marotta, al contrario, ha strategicamente chiuso la porta alla possibile trattativa, ma le sue dichiarazioni vanno contestualizzate. E' evidente che, alla luce di costi dell’operazione (e del fatto che pure al Cagliari andrebbe un indennizzo), è impensabile parlare dell’argomento senza la cessione di Davide Frattesi.

Qualora l’Inter dovesse vendere il centrocampista, l’orizzonte cambierebbe radicalmente intorno a Palestra. Anche perché le ultime mosse di Dumfries - in primis quella di cambiare procuratore - sembrano propedeutiche a un addio a fine stagione. Al di là della costanza di rendimento trovata da Luis Henrique, è quasi superfluo sottolineare quanto sarebbe importante per Chivu avere a disposizione l’erede di Dumfries già nella seconda parte della stagione. Il tutto al netto dei discorsi legati al fatto di portare a casa un possibile titolare, per giunta nazionale italiano, per almeno un decennio.