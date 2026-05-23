Lo ha svelato il Corriere dello Sport negli scorsi mesi: “Il più piccolo degli Esposito (Pio, ndr), dopo aver continuato a coltivare il suo talento allo Spezia, ha visto materializzarsi davanti a sé lo scenario dei sogni: tornare all’Inter dalla porta principale. Un’ipotesi divenuta possibilità concreta proprio in virtù dell’avvicendamento in panchina che intanto si era consumato ad Appiano Gentile.

Chivu non si è minimamente opposto all’idea. Anzi, l’ha caldeggiata fin da subito, sostenendo la società nella scelta di mollare prima Hojlund e poi Lookman. Come una mossa di lucida follia, piena di coraggio. Era convinto che quel ragazzone che aveva lasciato appena due anni prima, fosse pronto a germogliare definitivamente. Quasi sempre sono gli altri allenatori a raccogliere il frutto del lavoro di un tecnico delle giovanili, nel caso di Chivu e Pio non è stato così. L’ottimo rapporto tra i due ha agevolato l’inserimento del classe 2005 nello spogliatoio dell’Inter".