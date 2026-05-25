Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui
calciomercato
Sky – Inter, a giorni firma Chivu. Sul mercato idee chiarissime: pronti questi 4 acquisti!
L'Inter riparte da Cristian Chivu. Come riferito da Sky Sport, nei prossimi giorni il club nerazzurro inizierà concretamente a progettare il futuro, a cominciare proprio dal rinnovo del suo allenatore e grande artefice del double conquistato in questa stagione.
Chivu firmerà un prolungamento (e adeguamento) fino al 2028, con opzione fino al 2029. Il modo migliorare per ripartire insieme e progettare anche il mercato, soprattutto in entrata.
Secondo Sky, infatti, l'Inter sta lavorando soprattutto per quattro arrivi: un secondo portiere d'esperienza, un difensore (Solet è il preferito, un esterno destro (il nome è Palestra) e un centrocampista, un uomo di fantasia che possa dare anche varianti tattiche a Chivu. Per rendere l'Inter campione d'Italia ancora più forte e in grado di lottare ai vertici anche in Europa.
(Fonte: Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA