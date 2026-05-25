Chivu firmerà un prolungamento (e adeguamento) fino al 2028, con opzione fino al 2029. Il modo migliorare per ripartire insieme e progettare anche il mercato, soprattutto in entrata.

Secondo Sky, infatti, l'Inter sta lavorando soprattutto per quattro arrivi: un secondo portiere d'esperienza, un difensore (Solet è il preferito, un esterno destro (il nome è Palestra) e un centrocampista, un uomo di fantasia che possa dare anche varianti tattiche a Chivu. Per rendere l'Inter campione d'Italia ancora più forte e in grado di lottare ai vertici anche in Europa.