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fcinter1908 calciomercato mercato inter Sky – Inter, a giorni firma Chivu. Sul mercato idee chiarissime: pronti questi 4 acquisti!

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Sky – Inter, a giorni firma Chivu. Sul mercato idee chiarissime: pronti questi 4 acquisti!

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L'Inter riparte da Cristian Chivu. Come riferito da Sky Sport, nei prossimi giorni il club nerazzurro inizierà concretamente a progettare il futuro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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L'Inter riparte da Cristian Chivu. Come riferito da Sky Sport, nei prossimi giorni il club nerazzurro inizierà concretamente a progettare il futuro, a cominciare proprio dal rinnovo del suo allenatore e grande artefice del double conquistato in questa stagione.

Inter Chivu
Getty Images

Chivu firmerà un prolungamento (e adeguamento) fino al 2028, con opzione fino al 2029. Il modo migliorare per ripartire insieme e progettare anche il mercato, soprattutto in entrata.

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Secondo Sky, infatti, l'Inter sta lavorando soprattutto per quattro arrivi: un secondo portiere d'esperienza, un difensore (Solet è il preferito, un esterno destro (il nome è Palestra) e un centrocampista, un uomo di fantasia che possa dare anche varianti tattiche a Chivu. Per rendere l'Inter campione d'Italia ancora più forte e in grado di lottare ai vertici anche in Europa.

(Fonte: Sky Sport)

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