Dopo aver vinto tutto in Italia nella sua prima stagione alla guida dell'Inter, Cristian Chivu vuole tentare l'assalto all'Europa

Marco Macca Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 10:46)

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Dopo aver vinto tutto in Italia nella sua prima stagione alla guida dell'Inter, Cristian Chivu vuole tentare l'assalto all'Europa. Per farlo, ovviamente, avrà bisogno di rinforzi. Ma l'allenatore nerazzurro, come riferisce il Corriere dello Sport, non ha fatto nomi precisi alla dirigenza, ma ha chiesto tre caratteristiche ben precise, che possano avvicinare l'Inter alle big d'Europa:

"Intensità, dinamismo, ritmo. Nei pensieri di Chivu, l’Inter dovrà crescere e migliorare soprattutto sotto questi aspetti per riuscire a fare la differenza anche in Europa, dopo il Doblete conquistato in Italia. Vero che la squadra nerazzurra ha raggiunto anche due finali di Champions, nell’arco di 3 anni, attraverso il suo modello e stile di gioco. Ma si trattava anche di un ingranaggio quasi perfetto, che, adesso, per certi versi, è diventato meno efficace, a causa del chilometraggio di alcuni interpreti (non a caso quest’estate il ricambio sarà sostanzioso) e, probabilmente, di un pizzico di prevedibilità".

"La “fotografia” di questa distanza è stata la stata la sfida con l’Arsenal nella prima fase di Champions. L’Inter ha retto il confronto, ma lo ha fatto con grande difficoltà e fatica, soffrendo, appunto, l’intensità dei Gunners e finendo poi per soccombere quasi per forza".

(Fonte: Corriere dello Sport)