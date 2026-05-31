Il difensore è in cima alla lista degli obiettivi della dirigenza per rinforzare la difesa

Gianni Pampinella Redattore 31 maggio 2026 (modifica il 31 maggio 2026 | 10:02)

Più che Muharemovic, è quello di Oumar Solet il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza nerazzurra per rinforzare la difesa. Veloce e duttile, il difensore dell'Udinese rappresenta il prototipo perfetto di giocatore che vuole Chivu per la sua difesa. Ed è proprio la difesa il reparto che subirà un restyling più profondo visti gli addii di Acerbi e Darmian e una possibile partenza di Bisseck visto il forte interesse del Bayern Monaco.

Come sottolinea Tuttosport, Solet era finito nei radar nerazzurri già all’epoca in cui vestiva la maglia del Salisburgo. "Probabilmente l’Inter avrebbe già provato l’assalto nello scorso mercato estivo, se non fosse che Solet è coinvolto in un procedimento giudiziario che lo vede accusato di violenza sessuale. Da questo punto di vista, la posizione della società è sempre la stessa, i nerazzurri non si legheranno a un giocatore coinvolto in un processo penale".

"Per quanto riguarda Solet, però, la sua vicenda giudiziaria sembra vicina a una svolta. Il 10 giugno, infatti, il Tribunale di Udine dovrebbe esprimersi sulla richiesta di archiviazione inoltrata dal pm, oppure se ordinare un supplemento di indagine. Se cadranno le accuse a carico del giocatore, gli uomini di mercato interisti attiveranno i canali diplomatici per trattare con l’Udinese".

"I friulani, secondo quanto filtra negli ultimi giorni, potrebbero anche accettare la formula del prestito con obbligo di riscatto a una cifra compresa tra i 20 e 30 milioni, che scatterebbe al primo punto ottenuto dalla squadra di Chivu nel mese di febbraio. Soluzione che sarebbe molto gradita dall’Inter, con il club che avrebbe già mosso i primi passi anche con l’entourage del giocatore. L’accordo dovrebbe prevedere per il difensore un contratto di cinque anni a circa 2.5 milioni di euro a stagione".

(Tuttosport)