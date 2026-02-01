Le comunicazioni tra i nerazzurri di Milano e i gialloneri di Riad si sono (temporaneamente) interrotte. Ora sono riprese

Diaby-Inter, la storia non è ancora finita. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport.

"Le comunicazioni tra i nerazzurri di Milano e i gialloneri di Riad si sono (temporaneamente) interrotte, nel momento stesso in cui i sauditi avevano preteso un trasferimento esclusivamente definitivo. Nello stesso tempo, poi, chiedevano tempo per trovare un’alternativa prima di lasciar partire il proprio talento. A vederlo così, non lo scenario migliore perché i nerazzurri potessero coltivare le proprie speranze. In questa storia di mercato, però, il principale alleato di Chivu è diventato lo stesso nazionale francese: quando il tecnico romeno gli ha parlato al telefono (stavolta in inglese) è stato, evidentemente, assai convincente nel fare ardere dentro di lui questa voglia di Inter.

L’antica legge del pallone vale pure nel deserto: in casi come questi, è la volontà del giocatore a fare tutta la differenza del mondo. Il tempo stringe, tra oggi e domani si capirà se ci si potrà risedere al tavolo una volta per tutte: finora in Arabia Saudita avevano detto no a un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, ma trasformare il diritto in obbligo (modificando la cifra totale) potrebbe risolvere la partita.

E rendere felice Chivu, che dà un po’ cerca soluzioni offensive differenti da quelle che ha già in rosa: Diaby, ad esempio, non nasce dentro all’ortodossia del 3-5-2, andrebbe addestrato a nuove consegne, ma darebbe dribbling e imprevedibilità inattese"