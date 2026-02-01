FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Gds – Chivu vuole Diaby a tutti i costi: l’ha chiamato al telefono e la risposta…

calciomercato

Gds – Chivu vuole Diaby a tutti i costi: l’ha chiamato al telefono e la risposta…

Gds – Chivu vuole Diaby a tutti i costi: l’ha chiamato al telefono e la risposta… - immagine 1
Le comunicazioni tra i nerazzurri di Milano e i gialloneri di Riad si sono (temporaneamente) interrotte. Ora sono riprese
Redazione1908

Diaby-Inter, la storia non è ancora finita. Lo sostiene la Gazzetta dello Sport.

"Le comunicazioni tra i nerazzurri di Milano e i gialloneri di Riad si sono (temporaneamente) interrotte, nel momento stesso in cui i sauditi avevano preteso un trasferimento esclusivamente definitivo. Nello stesso tempo, poi, chiedevano tempo per trovare un’alternativa prima di lasciar partire il proprio talento. A vederlo così, non lo scenario migliore perché i nerazzurri potessero coltivare le proprie speranze. In questa storia di mercato, però, il principale alleato di Chivu è diventato lo stesso nazionale francese: quando il tecnico romeno gli ha parlato al telefono (stavolta in inglese) è stato, evidentemente, assai convincente nel fare ardere dentro di lui questa voglia di Inter.

Gds – Chivu vuole Diaby a tutti i costi: l’ha chiamato al telefono e la risposta…- immagine 2

L’antica legge del pallone vale pure nel deserto: in casi come questi, è la volontà del giocatore a fare tutta la differenza del mondo. Il tempo stringe, tra oggi e domani si capirà se ci si potrà risedere al tavolo una volta per tutte: finora in Arabia Saudita avevano detto no a un prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni, ma trasformare il diritto in obbligo (modificando la cifra totale) potrebbe risolvere la partita.

Gds – Chivu vuole Diaby a tutti i costi: l’ha chiamato al telefono e la risposta…- immagine 3
Getty

E rendere felice Chivu, che dà un po’ cerca soluzioni offensive differenti da quelle che ha già in rosa: Diaby, ad esempio, non nasce dentro all’ortodossia del 3-5-2, andrebbe addestrato a nuove consegne, ma darebbe dribbling e imprevedibilità inattese"

Leggi anche
Corsera – L’Inter manca tutti i colpi: ecco perché sono saltati Jones e Perisic
Perisic, ora l’Inter tifa… PSV: la situazione. Da giorni l’agente del...

© RIPRODUZIONE RISERVATA