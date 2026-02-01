fcinter1908 calciomercato mercato inter Corsera – L’Inter manca tutti i colpi: ecco perché sono saltati Jones e Perisic

Con molta probabilità Jones e Perisic rimarranno nei rispettivi club
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

 

Potrebbe rimanere così com'è la rosa dell'Inter. Nonostante la necessità di dare rinforzi (soprattutto a destra) a Cristian Chivu in vista di una seconda stagione ricca di impegni, ci sono poche speranze di vedere volti nuovi alla Pinetina.

"A meno di clamorosi sviluppi Frattesi resterà all’Inter dal momento che Curtis Jones, suo eventuale rimpiazzo, per lasciare Liverpool dovrebbe prima firmare il rinnovo. Ogni speranza di rinforzo è legata a una eventuale apertura del Psv a lasciar partire Perisic, altrimenti la rosa resterà immutata considerando che Dumfries sta accelerando i tempi del rientro", è il punto di mercato del Corriere della Sera.

