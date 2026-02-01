Perisic, ora l’Inter tifa… PSV: la situazione. Da giorni l’agente del croato…

Il ritorno a Milano di Ivan Perisic è ancora possibile. Oggi il Psv affronterà il Feyenoord e in caso di successo il suo vantaggio potrebbe salire a 16 punti. Questo potrebbe ammorbidire il club olandese che aveva alzato un muro altissimo. "L’interessato è Frane Jurcevic, suo procuratore che da giorni ha piantato le tende nella città della Philips, sperano che questo possa essere volano per alzare il pollice alla sua cessione, anche se non aiuta il fatto che il Milan abbia superato gli olandesi su Alphadjo Cisse (scelto come possibile erede del croato) e pure la decisione da parte dell’Inter di proporre alla controparte soltanto un prestito oneroso per Perisic", sottolinea Tuttosport.