Il ritorno a Milano di Ivan Perisic è ancora possibile. Oggi il Psv affronterà il Feyenoord e in caso di successo il suo vantaggio potrebbe salire a 16 punti. Questo potrebbe ammorbidire il club olandese che aveva alzato un muro altissimo. "L’interessato è Frane Jurcevic, suo procuratore che da giorni ha piantato le tende nella città della Philips, sperano che questo possa essere volano per alzare il pollice alla sua cessione, anche se non aiuta il fatto che il Milan abbia superato gli olandesi su Alphadjo Cisse (scelto come possibile erede del croato) e pure la decisione da parte dell’Inter di proporre alla controparte soltanto un prestito oneroso per Perisic", sottolinea Tuttosport.
Perisic, ora l’Inter tifa… PSV: la situazione. Da giorni l’agente del croato…
Il ritorno a Milano dell'esterno croato è ancora possibile
"Nei ragionamenti nerazzurri però non può essere ignorato che proprio domani il croato compirà 37 anni (l’operazione è un’eccezione per Oaktree), ma non si fa fatica a immaginare che, qualora il Psv dovesse aprire alla partenza dell’esterno, da Milamo possa partire una proposta congrua sotto il profilo economico per regalare a Chivu quel tassello che in rosa mancherà fino al ritorno di Dumfries".
(Tuttosport)
