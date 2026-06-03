Il calciomercato si è preso già tutte le copertine di tutti i media sportivi, con tanti rumors e qualche operazione che sembra già molto vicina alla chiusura. Tra le voci delle ultime ore sta rimbalzando forte quella relativa ad un probabile addio in casa Inter. Si parla di Denzel Dumfries e di un suo possibile trasferimento al Real Madrid. Ecco come ha appreso e commentato la notizia Ciccio Valenti: CONTINUA A LEGGERE.