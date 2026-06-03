La squadra italiana che si era interessata di più era l'Inter, intorno al mese di marzo aveva chiesto informazioni per capire le modalità

Ederson lascia la Serie A: è fatta per il passaggio del centrocampista dell'Atalanta al Manchester United, con i due club che hanno chiuso l'operazione per 45 milioni di euro. Ma c'è un retroscena di mercato riguardante l'Inter .

Come racconta Fabrizio Romano, "la squadra italiana che si era interessata di più era l'Inter, intorno al mese di marzo aveva chiesto informazioni per capire le modalità. Ma non avrebbe mai speso 45 milioni per un giocatore in scadenza tra un anno".