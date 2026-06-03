FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Romano svela: “Inter non avrebbe mai speso 45 mln ma a marzo si è informata per…”

calciomercato

Mercato, Romano svela: “Inter non avrebbe mai speso 45 mln ma a marzo si è informata per…”

Inter
La squadra italiana che si era interessata di più era l'Inter, intorno al mese di marzo aveva chiesto informazioni per capire le modalità
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Googleclicca qui

Ederson lascia la Serie A: è fatta per il passaggio del centrocampista dell'Atalanta al Manchester United, con i due club che hanno chiuso l'operazione per 45 milioni di euro. Ma c'è un retroscena di mercato riguardante l'Inter.

Mercato, Romano svela: “Inter non avrebbe mai speso 45 mln ma a marzo si è informata per…”- immagine 2
Getty

Come racconta Fabrizio Romano, "la squadra italiana che si era interessata di più era l'Inter, intorno al mese di marzo aveva chiesto informazioni per capire le modalità. Ma non avrebbe mai speso 45 milioni per un giocatore in scadenza tra un anno".

Leggi anche
Sky – Dumfries, Real cerca accordo con l’Inter per non pagare in unica rata?...
Palestra, l’idea dei dirigenti dell’Inter è lavorare su un altro fronte. Stando ai...

© RIPRODUZIONE RISERVATA