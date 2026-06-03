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calciomercato
Sky – Dumfries, Real cerca accordo con l’Inter per non pagare in unica rata? Palestra e Mancini…
Denzel Dumfries, ma non solo. Il mercato dell'Inter entra nel vivo con novità in entrata e in uscita. Sky Sport fa il punto della situazione con le ultime sulla trattativa con il Real Madrid per il laterale olandese, ma non solo:
"Dumfries? È a un passo dal Real Madrid. Dopo vari discorsi e contatti, siamo agli accordi. Il Real pagherà la clausola che è nel contratto, che è scesa da 25 a 20 visto che si avvicina la scadenza del contratto. Dumfries è molto vicino al Real Madrid. Attenzione: il Real avrà le elezioni presidenziali nel fine settimana. Perez è favorito e se dovesse essere confermato porterà Mourinho, Konaté e Dumfries. C’è un altro candidato, che è Riquelme, e che ha presentato Raul come possibile DS. Florentino rimane il favorito. Vedremo come andrà, ma è un passaggio che va atteso. Inter e Real Madrid sono già in contatto, hanno ottimi rapporti. Si sta esplorando il modo di fare il trasferimento, con o senza clausola. Si ragiona sulla cifra di 20 milioni di euro. Potrebbe essere organizzato il tutto prima di luglio. La clausola andrebbe pagata in un’unica soluzione, altrimenti i due club possono trovare un’accordo.
L’uomo scelto per sostituire Dumfries è Marco Palestra. L’Inter ha offerto 40+5 più bonus: no dall’Atalanta, che ne chiede 50+bonus. È un giocatore che mette tutti d’accordo: è giovane, forte, italiano. Sappiamo la linea di Marotta. Andrebbe a rimpolpare la colonia italiana, che perderà Acerbi e Darmian e potrebbe accogliere Provedel come vice Martinez. Piace anche a Chivu, che dopo Inter-Cagliari andò a complimentarsi in mezzo al campo.
Altri nomi? Per la difesa l’ultima idea è Mancini della Roma. L’Inter osserva, il rinnovo del contratto in scadenza nel 2027 con la Roma non è ancora arrivato. C’è condivisione totale, così come per Solet. Siamo più avanti: il giocatore ha già dato l’ok, ma va impostato il discorso con l’Udinese".
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