"Dumfries? È a un passo dal Real Madrid. Dopo vari discorsi e contatti, siamo agli accordi. Il Real pagherà la clausola che è nel contratto, che è scesa da 25 a 20 visto che si avvicina la scadenza del contratto. Dumfries è molto vicino al Real Madrid. Attenzione: il Real avrà le elezioni presidenziali nel fine settimana. Perez è favorito e se dovesse essere confermato porterà Mourinho, Konaté e Dumfries. C’è un altro candidato, che è Riquelme, e che ha presentato Raul come possibile DS. Florentino rimane il favorito. Vedremo come andrà, ma è un passaggio che va atteso. Inter e Real Madrid sono già in contatto, hanno ottimi rapporti. Si sta esplorando il modo di fare il trasferimento, con o senza clausola. Si ragiona sulla cifra di 20 milioni di euro. Potrebbe essere organizzato il tutto prima di luglio. La clausola andrebbe pagata in un’unica soluzione, altrimenti i due club possono trovare un’accordo.