L’Inter farà due colpi da qui a fine mercato: un difensore e un centrocampista, come anticipato ieri da FCIN1908.it. Ecco i profili nel mirino dei dirigenti nerazzurri secondo La Gazzetta dello Sport dopo le ultimissime riunioni di queste ore: “Li vuole il tecnico, li condivide la dirigenza: saranno un centrocampista “totale”, di grande passo, e un difensore di una certa duttilità.