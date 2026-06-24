Palestra-Inter, quando è cambiato tutto

“La questione Chelsea poteva pure essere secondaria se la volontà del giocatore fosse rimasta la stessa dei giorni scorsi (l'Inter, ndr), ma le cose sono cambiate quando a Palestra (che oggi guadagna 280 mila euro a stagione) è stato prospettato uno stipendio circa doppio rispetto a quando gli avrebbe garantito l’Inter. 2,5 milioni dai milanesi, tra i 4 e i 5 milioni a Palestra. Un salto mostruoso, che è stato accompagnato da un altro dettaglio importante: il tecnico del Chelsea, Xabi Alonso, pare abbia fatto sapere a Palestra che punta forte su di lui sia a destra che a sinistra.