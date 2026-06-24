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calciomercato
Clamoroso da Bergamo: “Palestra voleva l’Inter, ma è cambiato tutto quando ha saputo che…”
Arrivano dettagli anche da Bergamo su quanto accaduto nelle scorse ore tra Marco Palestra (e il suo agente), l’Inter, l’Atalanta e il Chelsea. Ecco la versione di primabergamo.it sulla trattativa:
Palestra-Inter, quando è cambiato tutto—
“La questione Chelsea poteva pure essere secondaria se la volontà del giocatore fosse rimasta la stessa dei giorni scorsi (l'Inter, ndr), ma le cose sono cambiate quando a Palestra (che oggi guadagna 280 mila euro a stagione) è stato prospettato uno stipendio circa doppio rispetto a quando gli avrebbe garantito l’Inter. 2,5 milioni dai milanesi, tra i 4 e i 5 milioni a Palestra. Un salto mostruoso, che è stato accompagnato da un altro dettaglio importante: il tecnico del Chelsea, Xabi Alonso, pare abbia fatto sapere a Palestra che punta forte su di lui sia a destra che a sinistra.
La posizione dell'Atalanta—
Come sempre, nel mercato, fino alle firme non ci sono certezze assolute, ma qui siamo di fronte alla volontà di una società (l’Atalanta) di monetizzare al massimo la cessione di un ragazzo che a Bergamo non voleva tornare, realizzando una plusvalenza (che sarà reinvestita, come sempre, nel mercato) davvero incredibile. Ancora una volta, il tema è semplice: se arrivano le inglesi, le carte sul tavolo vanno per aria e le volontà dei giocatori, magicamente, cambiano in pochi minuti”, si legge.
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