Occhio a come può cambiare il centrocampo dell'Inter nel mercato di gennaio. Perché Davide Frattesi resta in uscita dai nerazzurri, con il Galatasaray che continua ad insistere. E, secondo Alfio Musmarra, spunta un nome a sorpresa per la mediana.

"Vi do uno spiffero: se dovesse partire Frattesi, qualcuno mi ha spifferato il nome di Guendouzi, che avrebbe le caratteristiche che va a cercare Chivu. Poi trattare con la Lazio non è mai facile e non è in scadenza a breve: però teniamolo a mente, potrebbe essere un qualcosa che si accende nelle prossime settimane".