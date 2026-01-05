Joao Cancelo è un'opportunità che l'Inter sta valutando.Beppe Marotta, presidente della società nerazzurra, prima della sfida contro il Bologna, è stato chiaro sull'esterno portoghese. E altrettanto chiaro, con il club, sarebbe stato il giocatore che, da quanto riporta Fabrizio Biasin avrebbe spiegato di avere una preferenza per il Barcellona.
Il giornalista parla della trattativa che si è aperta per l'acquisto del calciatore portoghese che ha già giocato con la maglia nerazzurra nel 2017
In un post su X il giornalista ha scritto: "Cancelo è stato del tutto onesto con l’Inter: preferenza al Barcellona a cui però ha chiesto una risposta rapida. Se i blaugrana non faranno la loro offerta all’Al Hilal accetterà la proposta dei nerazzurri. L’Inter ha già l’accordo con i sauditi".
Nelle scorse ore, dalla Spagna sono arrivate indiscrezioni, da Marca in particolare, che parlano di una riflessione del club baugrana sul calciatore. La società spagnola ha limiti di tempo ed economici per prendere il giocatore che non convince fino in fondo il tecnico Flick.
