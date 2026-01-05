Il giornalista parla della trattativa che si è aperta per l'acquisto del calciatore portoghese che ha già giocato con la maglia nerazzurra nel 2017

Joao Cancelo è un'opportunità che l'Inter sta valutando.Beppe Marotta, presidente della società nerazzurra, prima della sfida contro il Bologna, è stato chiaro sull'esterno portoghese. E altrettanto chiaro, con il club, sarebbe stato il giocatore che, da quanto riporta Fabrizio Biasin avrebbe spiegato di avere una preferenza per il Barcellona.