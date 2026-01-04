Arrivano importantissimi aggiornamenti sul fronte Joao Cancelo-Inter. Ecco le ultime novità in merito da Fabrizio Romano: "Prima del Bologna il corteggiamento dell'Inter ha preso una forma anche pubblica, oltre a quella privata.
calciomercato
Romano boom: “Cancelo? L’Inter ha fatto sapere all’Al Hilal che se non si fa l’operazione…”
Marotta ha confermato tutto, che l'Inter prenderà un esterno e che ci sta lavorando: attenzione a Cancelo, perché da quello che mi risulta l'Inter ha fatto sapere nelle ultime ore all'Al Hilal che non darà in nessun caso né Acerbi né De Vrij se non si farà l'operazione Cancelo. O si fa, o i due giocatori non si muovono. La seconda novità sono le prossime ore: sarà un inizio di settimana molto importante.
E' sempre stata un'idea di tutti essere veloci su quest'operazione, si è un po' rallentato causa Barcellona ma da quello che ho capito anche l'attesa di Cancelo inizia a raggiungere un limite, si aspetta di capire entro l'inizio della settimana se il Barça vuol fare sul serio presentando un'offerta. Se dovesse accadere andrà lì, altrimenti l'Inter è assolutamente pronta a fare l'operazione, Ausilio e Chivu sono convinti, dimenticatevi chi ha detto di no. Il Barcellona deve decidere veramente cosa fare".
