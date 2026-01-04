Marotta ha confermato tutto, che l'Inter prenderà un esterno e che ci sta lavorando: attenzione a Cancelo, perché da quello che mi risulta l'Inter ha fatto sapere nelle ultime ore all'Al Hilal che non darà in nessun caso né Acerbi né De Vrij se non si farà l'operazione Cancelo. O si fa, o i due giocatori non si muovono. La seconda novità sono le prossime ore: sarà un inizio di settimana molto importante.