FC Inter 1908
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano boom: “Cancelo? L’Inter ha fatto sapere all’Al Hilal che se non si fa l’operazione…”

calciomercato

Romano boom: “Cancelo? L’Inter ha fatto sapere all’Al Hilal che se non si fa l’operazione…”

Romano boom: “Cancelo? L’Inter ha fatto sapere all’Al Hilal che se non si fa l’operazione…” - immagine 1
Arrivano importantissimi aggiornamenti sul fronte Joao Cancelo-Inter. Ecco le ultime novità in merito da Fabrizio Romano
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Arrivano importantissimi aggiornamenti sul fronte Joao Cancelo-Inter. Ecco le ultime novità in merito da Fabrizio Romano: "Prima del Bologna il corteggiamento dell'Inter ha preso una forma anche pubblica, oltre a quella privata.

Romano boom: “Cancelo? L’Inter ha fatto sapere all’Al Hilal che se non si fa l’operazione…”- immagine 2
X @@Alhilal_EN

Marotta ha confermato tutto, che l'Inter prenderà un esterno e che ci sta lavorando: attenzione a Cancelo, perché da quello che mi risulta l'Inter ha fatto sapere nelle ultime ore all'Al Hilal che non darà in nessun caso né Acerbi né De Vrij se non si farà l'operazione Cancelo. O si fa, o i due giocatori non si muovono. La seconda novità sono le prossime ore: sarà un inizio di settimana molto importante.

Romano boom: “Cancelo? L’Inter ha fatto sapere all’Al Hilal che se non si fa l’operazione…”- immagine 3
Getty Images

E' sempre stata un'idea di tutti essere veloci su quest'operazione, si è un po' rallentato causa Barcellona ma da quello che ho capito anche l'attesa di Cancelo inizia a raggiungere un limite, si aspetta di capire entro l'inizio della settimana se il Barça vuol fare sul serio presentando un'offerta. Se dovesse accadere andrà lì, altrimenti l'Inter è assolutamente pronta a fare l'operazione, Ausilio e Chivu sono convinti, dimenticatevi chi ha detto di no. Il Barcellona deve decidere veramente cosa fare".

