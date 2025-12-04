Arrivano ulteriori conferme: l'Inter è già al lavoro per cercare un nuovo portiere per la prossima stagione.
Arrivano ulteriori conferme: l'Inter è già al lavoro per cercare un nuovo portiere per la prossima stagione: i dettagli
Lo ha confermato Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano: "E' vero che l'Inter è già alla ricerca di un portiere per giugno perché Sommer è in scadenza.
Devono esserci ancora dei colloqui, non è ancora stata presa una decisione sullo svizzero ma il club sta già lavorando ad una sua partenza. L'idea della proprietà è quella di puntare su profili giovani che possano creare un valore importante per il club.
