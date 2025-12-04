E' Giovane, attaccante del Verona, uno degli obiettivi per il futuro dell'Inter. Ma il club nerazzurro non è l'unico su di lui

E' Giovane , attaccante del Verona, uno degli obiettivi per il futuro dell'Inter. Ma il club nerazzurro non è l'unico a seguire il classe 2003 brasiliano, come spiegato da Matteo Moretto.

"Oltre all'Inter, anche il Napoli è interessato a Giovane. Anche gli azzurri sono molto attenti a lui: il Verona lo vuole trattenere fino a giugno, poi da lì in poi ascolteranno le offerte che arriveranno, dovranno essere importanti.

Anche l'Inter lo sta seguendo con attenzione con Chivu che lo stima e lo ha anche dichiarato pubblicamente".