Mercato, Moretto: “Chivu apprezza Giovane, Inter lo segue con attenzione. Ma c’è anche…”

E' Giovane, attaccante del Verona, uno degli obiettivi per il futuro dell'Inter. Ma il club nerazzurro non è l'unico su di lui
Marco Astori
E' Giovane, attaccante del Verona, uno degli obiettivi per il futuro dell'Inter. Ma il club nerazzurro non è l'unico a seguire il classe 2003 brasiliano, come spiegato da Matteo Moretto.

"Oltre all'Inter, anche il Napoli è interessato a Giovane. Anche gli azzurri sono molto attenti a lui: il Verona lo vuole trattenere fino a giugno, poi da lì in poi ascolteranno le offerte che arriveranno, dovranno essere importanti.

Anche l'Inter lo sta seguendo con attenzione con Chivu che lo stima e lo ha anche dichiarato pubblicamente".

 

