Un vice Denzel Dumfries all’Inter a gennaio? Così Alfredo Pedullà sul suo sito ha parlato della possibilità di mercato per i nerazzurri:

“In questi giorni si sta parlando molto dell’eventuale necessità dell’Inter di pensare a un vice Dumfries per gennaio senza dover giocoforza adattare Carlos Augusto sulla fascia destra come accadrà probabilmente domenica sera nel derby di Milano. Tutto questo perché, come già spiegato, Luis Henrique non si è ancora ambientato tatticamente, nel senso che dovrà migliorare parecchio nella fase difensiva per entrare con maggiore frequenza nelle rotazioni.