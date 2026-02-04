"Se vi è capitato di guardare una partita del Modena quest’anno, vi sarete trovati di fronte un’esperienza peculiare. In mezzo al campo avrete visto un centrocampista alto due metri con i boccoli fino alle spalle e un modo di portare la palla un po’ troppo artistico per il contesto circostante. Ci sono, in Serie B, calciatori tecnici, anche di culto per la sensibilità con cui toccano la palla e vedono il gioco, ma non ci sono giocatori così.