Yanis Massolin è stato uno dei pochi colpi messi a segno dall'Inter in questa sessione invernale. Solo colpi di prospettiva, niente che possa influire immediatamente sulla prima squadra. Il talento del Modena, però, ha attirato grande curiosità tra gli esperti.
Ultimo Uomo – Massolin sta bullizzando la Serie B: giocatore strano, il grande difetto è…
"Ultimo uomo" ha dedicato proprio a Massolin un'analisi piuttosto approfondita.
"Se vi è capitato di guardare una partita del Modena quest’anno, vi sarete trovati di fronte un’esperienza peculiare. In mezzo al campo avrete visto un centrocampista alto due metri con i boccoli fino alle spalle e un modo di portare la palla un po’ troppo artistico per il contesto circostante. Ci sono, in Serie B, calciatori tecnici, anche di culto per la sensibilità con cui toccano la palla e vedono il gioco, ma non ci sono giocatori così.
Così come? Diciamo centrocampisti che sanno abbinare qualità fisiche e tecniche di questo livello. In questo senso non va lontano dalla realtà, pur pesando il tono da mercante, il presidente del Modena che ha detto di Massolin: «È un alieno per la Serie B». Il direttore sportivo del club, per provare a inquadrarne le caratteristiche, costruisce un inquietante Frankenstein di paragoni - «Per certi versi ricorda Ilicic, per altri Rabiot» - che ci confonde le idee più che chiarircele. Tutti concordano: è un giocatore strano, difficile da inquadrare, che sfugge alle nostre categorie. Per esempio, guardando i tabellini, come sempre più spesso ci si limita a fare per litigare su internet, si rischia di rimanere poco impressionati da Massolin. In fondo ha segnato 1 gol e servito 2 assist in mezza stagione in Serie B. Niente di entusiasmante. Soprattutto se consideriamo che Massolin ha già 23 anni".
