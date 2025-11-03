Clamoroso retroscena su Ademola Lookman e l’Inter: ecco quanto svelato da Fabrizio Romano sull'attaccante dell'Atalanta

Alessandro Cosattini Redattore 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 19:02)

Clamoroso retroscena su Ademola Lookman e l’Inter. L’Atalanta non ha proprio fatto un prezzo ai nerazzurri per l’attaccante, ma perché? A svelarlo è stato Fabrizio Romano a ‘La Trattativa’ su TIM Podcast.

“Sembrava fatta, cos’è mancata per Lookman all’Inter? L’accordo con l’Atalanta, che va riconosciuto ha sempre mantenuto la sua posizione. Spesso nel mercato si dice che se il giocatore vuole andare via e arriva alla rottura pubblica, poi tutti si aspettano che in un modo o nell’altro si potrà fare. Ma l’Atalanta ha scelto una posizione forte e diversa, ha fatto rispettare le proprie ragioni. Per l’Atalanta non bastavano quei 42 milioni più bonus per arrivare a 45.

L’Inter non ha voluto spendere di più anche perché l’Atalanta adotta una strategia diversa: il prezzo in alcuni casi non lo indico. Per loro non era in vendita, quindi il prezzo non esisteva, lo fa anche il Brighton in Inghilterra. “Vuoi Lookman? Fai l’offerta e ti dico sì o no”, il messaggio è questo.

Sicuramente questa è stata la questione fondamentale, è mancato l’accordo, nonostante la pressione del giocatore e l’ottimismo dell’Inter, ma l’Atalanta ha tenuto la sua posizione fino in fondo. Il club bergamasco era convinto che il valore potesse essere più alto di quei 45 milioni bonus compresi. L’Inter ha offerto 45 milioni a fine luglio per Lookman e da quel momento il club non ha fatto mai altre offerte per lui, ha capito forse che il muro dell’Atalanta era troppo alto”, ha svelato Romano.