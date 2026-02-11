FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Clamoroso retroscena Pavard: “Durante la gara con l’Udinese il suo agente chiamò l’Inter per…”

calciomercato

Clamoroso retroscena Pavard: “Durante la gara con l’Udinese il suo agente chiamò l’Inter per…”

Clamoroso retroscena Pavard: “Durante la gara con l’Udinese il suo agente chiamò l’Inter per…” - immagine 1
Spunta un clamoroso retroscena riguardante l'addio all'Inter nelle ultime ore di mercato di Benjamin Pavard: eccolo
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Spunta un clamoroso retroscena riguardante l'addio all'Inter nelle ultime ore di mercato di Benjamin Pavard. A raccontarlo è Calciomercato.com: "Dopo i 90’ in campo con il Torino, il tecnico nerazzurro decide di mandare Pavard in panchina contro l’Udinese.

Clamoroso retroscena Pavard: “Durante la gara con l’Udinese il suo agente chiamò l’Inter per…”- immagine 2
Getty Images

La decisione non viene apprezzata dall’entourage del calciatore che durante la partita stessa - secondo quanto emerso dalle indiscrezioni - avrebbe contattato la dirigenza nerazzurra per esprimere il proprio dissenso in merito alla questione. La telefonata ebbe un chiaro esito nefasto, né il tono né il momento furono graditi al club nerazzurro, che vista anche l’insoddisfazione per i precedenti, decise di accompagnare alla porta Pavard e nel contempo di chiudere per Manuel Akanji.

Clamoroso retroscena Pavard: “Durante la gara con l’Udinese il suo agente chiamò l’Inter per…”- immagine 3
Getty Images

Tutti contenti, Chivu, l’Inter, il Marsiglia, Pavard e Akanji. Ma fino a un certo punto, quando anche in Francia iniziano a rendersi conto che la gestione del calciatore francese è tutt’altro che semplice".

Leggi anche
TS – Inter, spunta l’ipotesi di un rinnovo a sorpresa a fine anno
Inter, Vicario primo candidato post Sommer: due le alternative. Cè anche la Juve, ma…

© RIPRODUZIONE RISERVATA