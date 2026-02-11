La decisione non viene apprezzata dall’entourage del calciatore che durante la partita stessa - secondo quanto emerso dalle indiscrezioni - avrebbe contattato la dirigenza nerazzurra per esprimere il proprio dissenso in merito alla questione. La telefonata ebbe un chiaro esito nefasto, né il tono né il momento furono graditi al club nerazzurro, che vista anche l’insoddisfazione per i precedenti, decise di accompagnare alla porta Pavard e nel contempo di chiudere per Manuel Akanji.