Spunta un clamoroso retroscena riguardante l'addio all'Inter nelle ultime ore di mercato di Benjamin Pavard. A raccontarlo è Calciomercato.com: "Dopo i 90’ in campo con il Torino, il tecnico nerazzurro decide di mandare Pavard in panchina contro l’Udinese.
La decisione non viene apprezzata dall’entourage del calciatore che durante la partita stessa - secondo quanto emerso dalle indiscrezioni - avrebbe contattato la dirigenza nerazzurra per esprimere il proprio dissenso in merito alla questione. La telefonata ebbe un chiaro esito nefasto, né il tono né il momento furono graditi al club nerazzurro, che vista anche l’insoddisfazione per i precedenti, decise di accompagnare alla porta Pavard e nel contempo di chiudere per Manuel Akanji.
Tutti contenti, Chivu, l’Inter, il Marsiglia, Pavard e Akanji. Ma fino a un certo punto, quando anche in Francia iniziano a rendersi conto che la gestione del calciatore francese è tutt’altro che semplice".
