L'Inter si muove per il futuro e mette nel mirino un giovane difensore, classe 2007, del Mainz: Kacper Potulski. Sulle sue tracce ci sarebbero anche altri club italiani.

Come riporta Sky Sport De, "Kacper Potulski è un giocatore da tenere d'occhio in vista della finestra di trasferimenti estiva. Milan, Inter e Como hanno già raccolto informazioni su di lui. Chelsea - potenzialmente con un trasferimento in prestito allo Strasbourg - così come Brighton e Brentford, sono anch'essi interessati. Il difensore centrale di 18 anni, considerato un talento di prim'ordine, è sotto contratto con il Mainz fino al 2028".