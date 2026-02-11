Uno dei temi più scottanti in casa Inter riguarda Benjamin Pavard: ceduto in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia la scorsa estate, il francese sta rendendo ben al di sotto delle sue possibilità e dalla Francia cominciano già a spuntare le prime ipotesi su un possibile ritorno in nerazzurro a fine stagione. Ecco cosa sta succedendo secondo Calciomercato.com: "I rapporti tra Inter e Marsiglia sono da tempo più che buoni, in questi anni, in Francia, sono finiti tutti gli esuberi del club nerazzurro: Sanchez, Correa, Valentin Carboni e anche Pavard.
calciomercato
Mercato, ecco la decisione definitiva dell’Inter su Pavard nel caso in cui tornasse a giugno
L’Inter, dal canto suo, ha accelerato per chiudere l’operazione Luis Henrique a giugno, anche per andare incontro alle esigenze dei marsigliesi, che volevano iscrivere l’operazione a bilancio nella passata stagione. Insomma, tra Inter e Marsiglia sembrano esserci stati una serie di favori ricambiati, ma adesso come finirà per Pavard? Già qualche mese fa tirava una brutta aria, tanto che in viale della Liberazione hanno ricevuto anche qualche telefonata avente oggetto il difensore francese.
I dialoghi portavano già all’epoca alla possibilità, da parte del Marsiglia, di chiedere un corposo sconto a fine stagione. Attualmente il riscatto di Pavard è fissato a 15 milioni ma i buoni rapporti non sembrano sufficienti a spingere il Marsiglia a tanto. A dirla tutta, per come si stanno mettendo adesso le cose, potrebbe anche non essere più una questione di prezzo. Un problema antipatico per l’Inter, che a tal proposito ha già deciso che comunque andrà, Pavard non vestirà più il nerazzurro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA