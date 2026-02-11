Uno dei temi più scottanti in casa Inter riguarda Benjamin Pavard: ceduto in prestito con diritto di riscatto al Marsiglia la scorsa estate, il francese sta rendendo ben al di sotto delle sue possibilità e dalla Francia cominciano già a spuntare le prime ipotesi su un possibile ritorno in nerazzurro a fine stagione. Ecco cosa sta succedendo secondo Calciomercato.com: "I rapporti tra Inter e Marsiglia sono da tempo più che buoni, in questi anni, in Francia, sono finiti tutti gli esuberi del club nerazzurro: Sanchez, Correa, Valentin Carboni e anche Pavard.