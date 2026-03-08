“Credo di aver influenzato, certamente. Ma non solo io: a livello mediatico, tutti i giornalisti che fanno questo lavoro possono influenzare una trattativa. Più che come amplificatore, ci si riferisce però al momento in cui si fornisce la notizia. Se racconti una notizia un po' troppo presto, in alcuni casi puoi esporre il club al rischio che possano inserirsi altre squadre. Sei in grado di eliminare alcuni dei segreti dall'operazione, facilitando l’intermediazione di altri. Può succedere, fa parte del gioco. Ormai i club lo sanno: ci sono alcune società che preferiscono essere più espliciti nelle proprie gestioni e altre che preferiscono mantenere il riserbo per quanto possono. Ognuno ha la sua strategia, con pro e contro. Da parte mia, non dipende da me nel senso che si è capito negli ultimi 5-6 anni che il calciomercato è un mondo in cui veramente vale la pena verificare e non accontentarsi della notizia fino all'ultimo secondo. Non dipende da un giornalista se un giocatore o un club cambiano idea all'ultimo minuto.