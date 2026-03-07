FC Inter 1908
Romano: “Barcellona adora Bastoni, ma l’affare è complicato e vi spiego perché”

Su YouTube, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni
Marco Astori
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni: "Bastoni è sicuramente uno dei sogni e dei giocatori più apprezzati: il Barcellona lo adora.

Ma per l'Inter è un giocatore cruciale, non uno qualunque: il link è genuino perché il Barcellona lo apprezza ma è un affare complicato. Dipenderà da quanto il Barcellona ha in mente di investire per altri ruoli: spenderà 30 milioni per Rashford e prenderà un numero 9. Dipenderà dal budget e se potranno davvero permettersi Bastoni o meno".

