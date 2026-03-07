Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, ha parlato così dell'interesse del Barcellona nei confronti di Alessandro Bastoni : "Bastoni è sicuramente uno dei sogni e dei giocatori più apprezzati: il Barcellona lo adora.

Ma per l'Inter è un giocatore cruciale, non uno qualunque: il link è genuino perché il Barcellona lo apprezza ma è un affare complicato. Dipenderà da quanto il Barcellona ha in mente di investire per altri ruoli: spenderà 30 milioni per Rashford e prenderà un numero 9. Dipenderà dal budget e se potranno davvero permettersi Bastoni o meno".