Uno dei ruoli che l'Inter dovrà sistemare la prossima estate è sicuramente la porta: uno dei nomi è quello di Guglielmo Vicario

Marco Astori Redattore 7 marzo - 21:08

Uno dei ruoli che l'Inter dovrà sistemare la prossima estate è sicuramente la porta: Yann Sommer saluterà a fine contratto e il club è alla ricerca del possibile erede. Uno dei nomi è quello di Guglielmo Vicario, come sottolinea Fabrizio Romano: "Vicario lascerà il Tottenham, non ci sono dubbi: è un rapporto deteriorato e tornato alla fine. Vuole tornare in Italia e ha già dato totale apertura all'Inter, che è la squadra che al momento ha avuto più contatti concreti con lui.

L'Inter delle chiacchierate le ha fatte e continua a farle ed è al corrente della sua totale disponibilità: da qui a scegliere il portiere, però, ci sono ancora passaggi da fare. L'Inter non ha ancora chiuso né impostato la trattativa Vicario: lui è ancora impegnato ad aiutare il Tottenham nella lotta retrocessione.

L'Inter poi a livello di budget dovrà fare delle scelte, capire quanto costerebbe Vicario: un conto a livello di costi sarebbe un Tottenham in Championship, un altro in Premier. L'Inter ha parlato con gli agenti ed è in alto nella lista. Sul nome di Dibu Martinez in tanti ci hanno chiesto senza un grande senso: non è mai stata un'opzione e in questo momento l'Inter sta andando su portieri differenti. Per discorso di età e di ingaggio non ci risulta che l'Inter sia mai stata in trattative reali per lui".