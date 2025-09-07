Un clamoroso retroscena sul mercato dell’Inter è arrivato durante la finestra estiva da Fabrizio Romano . Il giornalista ha infatti svelato che a inizio estate, prima dell’addio di Simone Inzaghi, era pronto uno scambio con il Napoli .

“Possiamo raccontare che se Simone Inzaghi fosse rimasto all’Inter, un nome era quello di Giacomo Raspadori. Se fosse rimasto, le percentuali di vederlo in nerazzurro sarebbero state molto alte, all’interno di un’operazione con Davide Frattesi .

Sappiamo da gennaio che era il primo obiettivo a centrocampo, molto apprezzato da Conte. Con Inzaghi da allenatore era sorta questa ipotesi con Raspadori, ripetiamo”, aveva svelato Romano. Poi è arrivato Chivu al posto di Inzaghi e Frattesi è rimasto in nerazzurro. E Raspadori è passato all'Atletico Madrid...