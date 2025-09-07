Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha analizzato le parole di Okan Buruk in merito ad Hakan Calhanoglu. "Buruk riapre un po' la questione Calhanoglu. L'ha detto che il giocatore era disposto a fare sacrifici importanti. Il Gala ci ha provato fino all'ultimo giorno di mercato. La questione Calhanoglu resta una ferita aperta, soprattutto per il Galatasaray dopo quello che è accaduto in estate dove aveva offerto 10 milioni".
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Romano: “Calhanoglu al Galatasaray non è chiusa, vediamo a gennaio. Credo che…”
calciomercato
Romano: “Calhanoglu al Galatasaray non è chiusa, vediamo a gennaio. Credo che…”
Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha analizzato le parole di Okan Buruk in merito ad Hakan Calhanoglu
"Il club turco che a inizio settembre con il propio allenatore torna a parlare di Calhanoglu e di grande disponibilità del giocatore a vestire la maglia del Galatasaray, credo che sia un segnale da parte per mantenere una strada aperta per il futuro. Vedremo se questo futuro si chiamerà gennaio, si chiamerà estate 2026, questo lo decideranno i protagonisti. Queste dichiarazioni sono un'altra indicazione di come questa situazione non sia ritenuta chiusa. Il mercato in Turchia è ancora aperto, ma non si possono registrare i giocatori in lista Champions. Certamente la questione Calhanoglu resta una questione aperta per il futuro".
(Canale YouTube Fabrizio Romano)
© RIPRODUZIONE RISERVATA