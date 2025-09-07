Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano ha analizzato le parole di Okan Buruk in merito ad Hakan Calhanoglu. "Buruk riapre un po' la questione Calhanoglu. L'ha detto che il giocatore era disposto a fare sacrifici importanti. Il Gala ci ha provato fino all'ultimo giorno di mercato. La questione Calhanoglu resta una ferita aperta, soprattutto per il Galatasaray dopo quello che è accaduto in estate dove aveva offerto 10 milioni".