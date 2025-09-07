"Parliamo di un terzino destro che avrebbe potuto cambiare squadra in questa sessione di mercato appena conclusa, ovvero Denzel Dumfries. Il terzino olandese ha dichiarato che gli interesserebbe un giorno giocare in Premier League, ha strizzato l'occhio alla Premier.

Fino al 31 luglio aveva una clausola di rescissione con l'Inter. Poteva lasciare l'Inter per 25 mln, clausola valida solo per i club esteri. Nessun club si è avvicinato realmente a Dumfries, nessuno di fatto ha presentato un'offerta da 25 mln pensando di pagare la clausola.

C'è stato un club che ha chiesto, ha provato a capire le condizioni, provando ad ammiccare che è stato il Barcellona. Ma il club blaugrana non è andato avanti, dovendo sistemare altre situazioni in rosa e il ruolo del terzino destro non era più una priorità per il Barcellona, anche se il club ha tenuto d'occhio la situazione Dumfries"