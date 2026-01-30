FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Clamoroso Sky – Il Liverpool su Dumfries! Chieste informazioni all’Inter, la situazione!

calciomercato

Clamoroso Sky – Il Liverpool su Dumfries! Chieste informazioni all’Inter, la situazione!

Inter Dumfries
Si sa, il mercato negli ultimi giorni può aprire porte e trattative impreviste e intrecci clamorosi: può essere il caso anche dell'Inter
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Si sa, il mercato negli ultimi giorni può aprire porte e trattative impreviste e intrecci clamorosi, che in men che non si dica possono portare ad affari a dir poco inaspettati.

Clamoroso Sky – Il Liverpool su Dumfries! Chieste informazioni all’Inter, la situazione!- immagine 2
Getty Images

Potrebbe essere anche il caso dell'Inter, visto che, come riferisce Sky Sport, il Liverpool, dopo l'infortunio di Frimpong nell'ultima partita di Champions League contro il Qarabag, avrebbe chiesto informazioni ai nerazzurri per Denzel Dumfries, attualmente infortunato ma sulla via del recupero. Una situazione in evoluzione e che potrebbe riservare risvolti clamorosi.

Inter Dumfries
Getty Images

Resta da capire quale sarà la risposta da Viale della Liberazione, ma questi ultimi giorni di mercato saranno da seguire tutte d'un fiato. Le sorprese sono dietro l'angolo.

"Tanto dipenderà dai tempi finali di recupero e naturalmente dalla decisione finale dei nerazzurri. Per questo motivo, come raccontato, l’Inter ha sondato il nome di Norton-Cuffy", si legge su gianlucadimarzio.com.

(Fonte: Sky Sport)

Leggi anche
Sky – Inter, nuova offerta del Forest per Frattesi: manca l’ultimo ok del giocatore,...
Romano: “Inter non fa definitivo per Diaby! E lui stamattina ha detto all’Al Itthiad...

© RIPRODUZIONE RISERVATA