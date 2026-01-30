Si sa, il mercato negli ultimi giorni può aprire porte e trattative impreviste e intrecci clamorosi: può essere il caso anche dell'Inter

Si sa, il mercato negli ultimi giorni può aprire porte e trattative impreviste e intrecci clamorosi, che in men che non si dica possono portare ad affari a dir poco inaspettati.

Potrebbe essere anche il caso dell'Inter, visto che, come riferisce Sky Sport, il Liverpool, dopo l'infortunio di Frimpong nell'ultima partita di Champions League contro il Qarabag, avrebbe chiesto informazioni ai nerazzurri per Denzel Dumfries, attualmente infortunato ma sulla via del recupero. Una situazione in evoluzione e che potrebbe riservare risvolti clamorosi.

Resta da capire quale sarà la risposta da Viale della Liberazione, ma questi ultimi giorni di mercato saranno da seguire tutte d'un fiato. Le sorprese sono dietro l'angolo.