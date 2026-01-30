L'Inter continua il suo pressing per portare a Milano Moussa Diaby . Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa da Fabrizio Romano su YouTube: "L'Inter per Moussa Diaby ha un accordo fatto da un paio di giorni, lui vuole andare all'Inter.

Questa mattina il giocatore ha confermato personalmente e coi suoi agenti all'Al Itthiad di voler andare a Milano: ha ricevuto chiamate anche dall'Inghilterra ma dà preferenza ai nerazzurri.