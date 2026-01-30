L'Inter continua il suo pressing per portare a Milano Moussa Diaby. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa da Fabrizio Romano su YouTube: "L'Inter per Moussa Diaby ha un accordo fatto da un paio di giorni, lui vuole andare all'Inter.
Questa mattina il giocatore ha confermato personalmente e coi suoi agenti all'Al Itthiad di voler andare a Milano: ha ricevuto chiamate anche dall'Inghilterra ma dà preferenza ai nerazzurri.
Rifiutata l'offerta di un prestito con diritto di riscatto a 35 milioni, vedremo se l'Inter la migliorerà: ma più di una questione di offerta, visto che l'Inter un'operazione definitiva non la fa, c'è da capire se l'Al Itthiad dà il via libera all'uscita o meno".
