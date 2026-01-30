FC Inter 1908
Sono ore cruciali e caldissime per il futuro di Davide Frattesi, che potrebbe lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di calciomercato
Marco Macca
Sono ore cruciali e caldissime per il futuro di Davide Frattesi, che potrebbe lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di calciomercato invernale.

Secondo ultimissime indiscrezioni riferite da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, la trattativa tra Inter e Nottingham Forest è in fase avanzata e potrebbe presto concludersi sulla base di un prestito. Arrivati a questo punto, si legge su gianlucadimarzio.com, manca solo l'ultimo via libera da parte del centrocampista per il trasferimento in Premier League.

In questa stagione, in maglia nerazzurra Frattesi ha collezionato 15 presenze complessive, mentre in totale l'ex Sassuolo ha giocato a Milano 104 presenze, con 15 gol e 11 assist.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)

