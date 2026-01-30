Sono ore cruciali e caldissime per il futuro di Davide Frattesi, che potrebbe lasciare l'Inter in questi ultimi giorni di calciomercato

Secondo ultimissime indiscrezioni riferite da Gianluca Di Marzio di Sky Sport, infatti, la trattativa tra Inter e Nottingham Forest è in fase avanzata e potrebbe presto concludersi sulla base di un prestito. Arrivati a questo punto, si legge su gianlucadimarzio.com, manca solo l'ultimo via libera da parte del centrocampista per il trasferimento in Premier League.