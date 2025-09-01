Clamoroso tentativo Inter: via Pavard, dentro Akanji! Lo scenario

"Manuel Akanji all’Inter e Benjamin Pavard al Marsiglia. In queste ore frenetiche da ultimo giorno di mercato, Inter, Marsiglia e City stanno parlando di questa possibile doppia operazione. Sarebbe clamoroso soprattutto per il… derby di mercato: Akanji fino a un paio di giorni fa è stato il principale obiettivo del Milan per la difesa.L’operazione Milan-Akanji è saltata perché Akanji non ha accettato la proposta del Milan. Voleva una squadra che giocasse la Champions… e l’Inter effettivamente farebbe al suo caso".