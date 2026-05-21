Il difensore tedesco ha diversi estimatori in Premier e non solo. Anche il Bayern ci pensa

Gianni Pampinella Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 13:32)

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Nei giorni scorsi Yann Bisseck ha cambiato procura. Il difensore tedesco si è affidato alla Branchini Associati di Giovanni Branchini. "Siamo orgogliosi di dare il benvenuto nella nostra agenzia a Yann Aurel Bisseck!", il messaggio sui social. Come sottolinea Tuttosport, grazie a questa partnership di livello internazionale le possibilità di carriera del calciatore potrebbero andare incontro a plurime ipotesi di scelta.

"Tanto che un’eventuale cessione dell’atleta di Colonia, che l’Inter potrebbe vendere per circa 40 milioni - ottenendo una ricca plusvalenza -, non è un’ipotesi da escludere. La scorsa annata il ragazzo declinò l’offerta del Crystal Palace, con gli inglesi che avevano offerto all’Inter poco più di 30 milioni per il cartellino del calciatore. Dal canto suo Bisseck, qualora dovesse lasciare l’Inter - dove si trova bene -, lo farebbe solo per un top club. Occhio nello specifico al Bayern, dove Branchini è di casa, visti i tanti affari conclusi con club tedesco".

"Nel reparto Kim Min-Jae ha deluso le aspettative e potrebbe essere sostituito da un nuovo innesto. Non si possono poi scartare le ipotesi di Premier League e di Liga. Insomma, il futuro sarà da monitorare, ma anche in un altro senso. Questo perchè a gennaio l’Inter aveva proposto a Bisseck l’estensione di un ulteriore anno del contratto – dal 2029 al 2030 – con aumento dell’ingaggio sino a 2.5 milioni. Al momento non è arrivata una risposta affermativa, con le parti che potrebbero pure discuterne con nuovi termini".

(Tuttosport)