Il giocatore di proprietà dell'Atalanta rappresenta un obiettivo importante per il club nerazzurro

Gianni Pampinella Redattore 21 maggio 2026 (modifica il 21 maggio 2026 | 10:19)

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Quello di Marco Palestra è il profilo perfetto per l'Inter: giovane, forte e italiano che non guasta mai per Beppe Marotta. Caratteristiche che spingono il club nerazzurro a fare almeno un tentativo serio per portarlo a Milano. Tentativo che verrebbe fatto anche se Denzel Dumfries dovesse rimanere.

"Il primo vertice di mercato in casa nerazzurra andato in scena due giorni fa ha certificato, tra le altre cose, il gradimento totale sul giocatore. L’allenatore e i dirigenti sono assolutamente convinti che il laterale abbia le caratteristiche giuste per inserirsi nei meccanismi della squadra e che addirittura meriti un tentativo concreto a prescindere da quello che sarà il futuro di Denzel Dumfries", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Questa è la grande novità che arriva da viale della Liberazione rispetto a ciò che si poteva immaginare in precedenza: i Campioni d’Italia tenteranno l’assalto all’esterno di proprietà dell’Atalanta senza fare necessariamente affidamento sul gruzzoletto di 25 milioni garantiti eventualmente da chi arriverà a Milano per attivare la clausola presente nel contratto dell’olandese. Anche perché in ogni caso l’ex PSV, ormai trentenne, non rinnoverà ulteriormente il contratto e sarà quindi destinato a lasciare l’Italia al termine dell’accordo esistente. Il club quindi ha necessità di lavorare in prospettiva ed è convinto di poter sostenere questo tipo di investimento".

"Prima di tutto perché le cessioni di Luis Henrique, già tentato dalla Premier League a gennaio, e Diouf potrebbero finanziare l’operazione. L’Atalanta rimane bottega cara e spesso intransigente sull’aspetto economico, ma nell’anno in cui mancheranno gli introiti della Champions League i bergamaschi potrebbero risultare più propensi al dialogo. La base di partenza sembra attestarsi comunque intorno ai 40 milioni. Toccherà all’Inter studiare la formula corretta, magari anche provando a inserire contropartite, per ammorbidire la posizione degli orobici. Un ulteriore beneficio deriverebbe dall’abilità del ragazzo di utilizzare entrambi i piedi. Per Chivu può giocare tranquillamente a sinistra, dove si alternerebbe nel caso anche con Dimarco".

(Corriere dello Sport)