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Musmarra: “Dalla riunione di mercato dell’Inter arriva una grossa novità su Koné”

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Quello di Manu Koné resta un nome molto apprezzato in casa Inter e, dopo il mancato arrivo dell'estate scorsa, i nerazzurri potrebbero tornare alla carica
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Quello di Manu Koné resta un nome molto apprezzato in casa Inter e, dopo il mancato arrivo dell'estate scorsa, i nerazzurri potrebbero tornare alla carica.

Musmarra: “Dalla riunione di mercato dell’Inter arriva una grossa novità su Koné”- immagine 2
Getty Images

Secondo quanto riferisce Alfio Musmarra su YouTube, riguardo al centrocampista della Roma emerge un'importante novità dalla riunione di mercato di ieri in sede tra Chivu e la dirigenza interista:

Inter Kone
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"L'altro nome su cui ci sono conferme importanti è Koné: Chivu vuole dall'anno scorso, c'era un'operazione già chiusa e poi congelata. La novità è che Gasperini abbia accettato di buon grado di fare a meno di lui. Credo sia un'operazione eventualmente slegata da Carlos Augusto, che piace alla Roma, e anche da Frattesi".

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