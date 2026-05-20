"L'altro nome su cui ci sono conferme importanti è Koné: Chivu vuole dall'anno scorso, c'era un'operazione già chiusa e poi congelata. La novità è che Gasperini abbia accettato di buon grado di fare a meno di lui. Credo sia un'operazione eventualmente slegata da Carlos Augusto, che piace alla Roma, e anche da Frattesi".